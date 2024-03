Mercato - PSG : Coup de froid pour le successeur de Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Le PSG commence à sonder le marché pour anticiper le départ de Kylian Mbappé. Et pour remplacer le capitaine de l'équipe de France, le club de la capitale s'intéresserait grandement à Lautaro Martinez, très en forme du côté de l'Inter Milan. Mais l'administrateur délégué des Nerazzurri, Beppe Marotta, est persuadé qu'un accord sera trouvé d'ici la fin de la saison pour prolonger le contrat de sa star.

Marotta confiant pour Lautaro Martinez

Après la rencontre entre l'Inter et le Napoli, Beppe Marotta, administrateur délégué du club milanais, a fait le point sur le dossier chaud du moment, à savoir l'avenir de Lautaro Martinez. Courtisé par le PSG, l'attaquant argentin serait bien parti pour prolonger selon Marotta.

«La relation avec son agent est splendide»