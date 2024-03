PSG : Kylian Mbappé rejoint une légende !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, bien qu’il soit moins utilisé en Ligue 1 ces derniers temps par Luis Enrique au PSG, continue de laisser sa trace dans l’histoire du football français et a égalé un record de Just Fontaine, vieux de 64 ans en Ligue 1. Mais ce n’est pas tout. Explications.

Kylian Mbappé a été lancé dans le grand bain professionnel à Monaco où il a éclos aux yeux du football français puis de l’Europe, mais sa signature au PSG à l’été 2017 l’a fait passer dans une tout autre dimension. Et pour cause, Mbappé a empilé les buts, enchaîné les trophées et a battu record sur record.

Mbappé, du jamais vu depuis Just Fontaine…

Dimanche soir, à Montpellier (6-2), son triplé inscrit avec le Paris Saint-Germain face aux Héraultais le fait un peu plus entrer dans la légende du football français. Kylian Mbappé est, depuis le regretté Just Fontaine, le premier joueur français à marquer 24 buts en seulement 26 journées de championnat. Une prouesse qui remonte à la saison 1959-1960.

Mbappé - PSG : Coup de théâtre pour cette folie à 130M€ ? https://t.co/s2eJlQVdOX pic.twitter.com/ARPiuasKsn — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

...Mbappé fait mieux que Kane

D’ailleurs, le coup du chapeau signé Kylian Mbappé pour le PSG à Montpellier dimanche soir lui permet au passage de doubler Harry Kane au classement des buteurs européens pour le soulier d’or. L’Anglais a trouvé à 37 reprises le chemin des filets au Bayern Munich cette saison lorsque Mbappé a gonflé son compteur de buts à 38 grâce à son triplé.