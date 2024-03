Mbappé - PSG : Coup de théâtre pour cette folie à 130M€ ?

Pierrick Levallet

Avec Kylian Mbappé qui devrait partir à l'issue de la saison, le PSG se serait mis en quête de son successeur sur le mercato. Le club de la capitale envisagerait notamment d'aller chercher Victor Osimhen. Des rumeurs ont néanmoins indiqué qu'Arsenal et Chelsea étaient en avance sur le dossier du buteur de Naples. Mais en réalité, il n'en serait rien.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L’international français aurait fait savoir aux dirigeants parisiens il y a plusieurs semaines maintenant qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le club de la capitale se serait donc mis en quête de son successeur et pourrait ainsi se tourner vers la Serie A.

PSG : Nouveau record pour Mbappé avant son transfert ! https://t.co/bZEqVkV1yh pic.twitter.com/D1RCQQwS5t — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le PSG piste Victor Osimhen

En effet, Luis Campos garderait un œil sur Victor Osimhen, qui était déjà dans le viseur du PSG l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Arsenal et Chelsea seraient toutefois sur le coup et certains échos ont même indiqué que les Gunners étaient en pole position dans ce dossier. Mais en réalité, il n’en serait rien.

«Il n’y a aucune négociation avec Naples»