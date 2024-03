Le PSG menacé par une annonce de départ ?

Arnaud De Kanel

Le PSG connait son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique affronteront le FC Barcelone de Xavi, une équipe totalement métamorphosée depuis que l'ancien international espagnol a annoncé... son départ ! L'ancienne gloire du Barça voit bien que ses joueurs se surpassent pour lui offrir la meilleure fin possible et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le PSG.

Eclatant vainqueur de Montpellier dimanche soir, le PSG s'est rassuré après trois nuls consécutifs en Ligue 1. Dans le même temps, le FC Barcelone, futur adversaire des Parisiens en Ligue des champions, a fait forte impression en allant s'imposer trois buts à zéro sur la pelouse de l'Atletico Madrid. Le Barça est de retour en pleine forme, à quelques semaines d'affronter le PSG. Les hommes de Xavi n'ont plus perdu depuis que le coach espagnol a annoncé son départ. Un véritable électrochoc qui pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-même comme l'a fait remarquer l'ancien international espagnol.

Kylian Mbappé a métamorphosé le PSG ? https://t.co/3TyvLCHU1I pic.twitter.com/scm3qZdkcr — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«C'est le moment de rêver»

« Tous les joueurs veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont été brillants. Ils ont tous joué un grand match, individuellement et en équipe. Nous avons fait d'excellentes choses. Il est temps de rêver. Nous sommes meilleurs en défense. Nous ne perdons plus autant de ballons. Nous sommes très solides, plus solides. Ils interprètent très bien les schémas. Nous sommes dans le meilleur moment de la saison, c'est le moment de rêver », a lâché Xavi en conférence de presse après la rencontre face à l'Atletico.

Xavi dévoile les objectifs du Barça