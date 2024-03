PSG : Luis Enrique rallie ses troupes, le vestiaire jubile !

Benjamin Labrousse

Opposé à Montpellier ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé (2-6) grâce notamment à une superbe performance de Vitinha. Le milieu de terrain de 24 ans monte en puissance sur cette fin de saison, et s’est montré très satisfait de la réaction des siens après une première période compliquée.

Un récital. Ce dimanche soir, le PSG se rendait à Montpellier en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Après trois matchs sans victoire en championnat, les partenaires de Kylian Mbappé ont connu une soirée mouvementée à la Mosson. Après avoir pris le large, Paris s’est fait rejoindre avant la mi-temps par les Héraultais (2-2). Néanmoins, Luis Enrique a visiblement su rallier ses troupes à la pause, alors que le PSG a tout simplement déroulé lors du second acte (victoire 2-6).

« Je suis heureux d'avoir marqué »

Si Kylian Mbappé a brillé avec un triplé inscrit face aux hommes de Michel Der Zakarian, c’est également le cas de Vitinha, auteur de son 6ème but de la saison en Ligue 1. Au micro de PSGTV , le milieu de terrain s’est montré satisfait. « Oui c'est important de marquer, je l'ai fait déjà avant, mais c'est aussi important de prendre l'initiative de frapper. Je sais que j'ai une bonne frappe, je tire bien, il faut tirer plus. Je suis heureux d'avoir marqué, il faut continuer parce que sinon ça ne vaut rien » , a lâché le Portugais dans des propos relayés par Culture PSG .

« Il faut souligner la réaction que nous avons eu »