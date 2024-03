PSG : Mbappé chahuté, Thierry Henry débarque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laissé sur le banc des remplaçants lors des dernières journées de championnat, Kylian Mbappé a répondu en claquant un triplé lors de la victoire face à Montpellier ce dimanche (2-6). Par la même occasion, le joueur du PSG a répondu aux critiques, que certains ont émis. Présent en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a tenu à le féliciter.

En claquant un triplé face à Montpellier ce dimanche, Kylian Mbappé a encore prouvé qu'il pouvait se montrer décisif. Reste à savoir si cela influencera la décision de Luis Enrique de réduire son temps de jeu.

Mbappé n'échappe pas aux critiques

Cette prestation permet aussi à Mbappé d'éloigner les critiques sur son niveau de jeu et sur son manque d'efficacité. Des reproches injustifiés selon Thierry Henry. En conférence de presse, il a estimé que la France avait une incroyable chance de posséder un joueur de la trempe de Mbappé.

« Soyons contents d'avoir Kylian avec nous »