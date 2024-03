PSG : En direct, Mbappé se fait encore menacer !

Thomas Bourseau

A trois semaines du premier acte du 1/4 de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, le match a déjà commencé dans les médias. Si bien que des journalistes espagnols du nom de José Alvarez et Jota Jordi ont lancé les festivités avec des menaces envers Kylian Mbappé concernant les défenseurs blaugrana Pau Cubarsi et Ronald Araujo.

Les 10 et 16 avril prochain, le PSG version QSI retrouvera une cinquième fois le FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Pour le compte des quarts de finale de la C1, c’est le Barça que le Paris Saint-Germain a tiré pour ce qui est la dernière campagne européenne de Kylian Mbappé au PSG.

Cubarsi va «sécher» Mbappé ?

Et alors que certains supporters du PSG fêtent quelque peu le tirage au sort après avoir pris connaissance de leur futur adversaire qu’est un FC Barcelone plus en difficulté que la saison passée sportivement parlant, le journaliste José Alvarez se lâchait sur X vendredi après-midi en affirmant que Pau Cubarsi allait « sécher » Kylian Mbappé, le Français ayant inscrit un triplé au Camp Nou en février 2021.

«Mbappé tu vas savoir qui est Cubarsi et qui est Araujo»