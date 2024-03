PSG : Luis Enrique confirme une grande révolution

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG a réalisé un festival offensif sur la pelouse de Montpellier (2-6). Paris a su notamment trouver la faille par l’intermédiaire de frappes lointaines, domaine où les Parisiens n’ont pas brillé ces dernières années. Au sortir de cette victoire, Luis Enrique a invité les siens à continuer de prendre leur chance depuis l’extérieur de la surface.

Le PSG en démonstration. Après s’être qualifiés en demi-finale de la Coupe de France mercredi dernier face à l’OGC Nice, le club parisien devait confirmer en Ligue 1 face à Montpellier. Ce dimanche soir, Kylian Mbappé et les siens ont offert un véritable récital, notamment en deuxième période, inscrivants au passage six buts, soit le plus haut total sur une rencontre de championnat pour la formation de Luis Enrique cette saison. Trois de ses réalisations ont notamment été inscrites depuis l’extérieur de la surface.

Mercato - PSG : Luis Enrique confirme pour Mbappé ! https://t.co/AAbzEl41N2 pic.twitter.com/TDwqaiFcoe — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Trois buts de loin pour le PSG dimanche soir

En effet, ce sont à la fois Vitinha (0-1), Kylian Mbappé (2-3) puis Kang-In Lee (2-4) qui ont réussi à faire la différence par des frappes lointaines. Un exercice dont le PSG n’était pas forcément friand sur ces dernières saisons. Avec les présences de Kylian Mbappé, Neymar, et de Lionel Messi sur le front de l’attaque parisienne, certains observateurs pointaient du doigt le manque de tentatives de loin de la part des milieux de terrain du PSG notamment.

« Il faut motiver les joueurs pour qu'ils continuent à tenter »