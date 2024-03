PSG - Mbappé : La raison du malaise dévoilée en direct ?

Arnaud De Kanel

En décidant de mettre Kylian Mbappé sur le banc à plusieurs reprises depuis que ce dernier a informé sa direction de son départ libre en fin de saison, Luis Enrique a crée sans le vouloir un certain malaise, notamment lors du match face à l'AS Monaco. L'entraineur du PSG reste droit dans ses bottes et assure qu'il s'agit uniquement d'un choix sportif mais Daniel Riolo n'y croit pas. Pour lui, tout est purement politique.

Avant lui, personne n'avait osé, mais Luis Enrique l'a fait. Le coach du PSG a mis sur le banc Kylian Mbappé en Ligue 1 et il le fait même sortir en pleine rencontre. Forcément, cela n'a pas été du goût de l'attaquant parisien, qui est allé s'installer en tribunes à Monaco après sa sortie, et le malaise entre les deux hommes était palpable.

«Il y a une dimension politique»

Les choses se sont calmées depuis mais les explications d'Enrique, qui expliquait que Mbappé ne jouait pas sur décision seulement sportive, ne sont pas passées. Daniel Riolo persiste et affirme que tout n'était que politique.

«On sait très bien qu’il y a une dimension politique»