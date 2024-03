Luis Enrique - Mbappé : La Ligue 1 s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique ne va pas rendre la tâche facile à Kylian Mbappé. En partance pour le Real Madrid, le joueur tricolore devrait voir son temps de jeu fondre, notamment en championnat. Une gestion validée par Arnaud Nordin, adversaire du soir de Kylian Mbappé ce dimanche. Selon lui, la situation au PSG est particulièrement délicate.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois sous le maillot du PSG. Le joueur de 25 ans a pris la décision de ne pas prolonger son contrat et de filer au Real Madrid. Un coup dur pour le club parisien, mais surtout pour le championnat de France, qui perd l'une de ses têtes d'affiches, un an après les départs de Lionel Messi et Neymar. Arnaud Nordin, qui connait Mbappé depuis plusieurs années, a donné son avis sur ce départ.

Nordin souhaite bonne chance à Mbappé

« B ien sûr. En L1, on a envie d’avoir les meilleurs. Ça nous a déjà fait du mal de perdre Neymar, Messi ou encore, il y a quelques années, Zlatan. Après si c’était son rêve de pouvoir jouer… où il le souhaite, je serais content pour lui, car il le mérite. Il a marqué déjà le football français et notre championnat » a confié le joueur de Montpellier. Lors d'un entretien au Parisien, Nordin s'est, également, livré sur la gestion de Luis Enrique.

« La situation n’est simple ni pour Luis Enrique, ni pour le club »