PSG : L’improbable surnom de Mbappé balancé par un joueur !

Jean de Teyssière

Avant de devenir une superstar du football et être suivi par les plus grands clubs de football, Kylian Mbappé a fait ses armes à l'INF Clairefontaine entre 2011 et 2013. Il était accompagné d'Arnaud Nordin, Alexis Claude-Maurice ou encore Armand Laurienté. Le premier cité se rappelle de ces années et du surnom qu'il donnait à Mbappé : cacahuète.

Le match entre Montpellier et le PSG ce dimanche soir a une saveur particulière pour Arnaud Nordin et Kylian Mbappé. Les deux joueurs, nés en 1998, ont fait partie de l'INF Clairefontaine entre 2011 et 2013 et se retrouvent sur la pelouse de la Mosson. Des retrouvailles qui enchantent les deux attaquants français.

«À l’époque de l’INF, on avait tous un surnom»

Dans une interview accordée au Parisien, Arnaud Nordin, qui évolue désormais à Montpellier, se rappelle de ses années passées aux côtés de Kylian Mbappé lorsqu'ils évoluaient tous deux à l'INF Clairefontaine, notamment d'une particularité : « À l’époque de l’INF, on avait tous un surnom. »

PSG : La folle anecdote sur cette recrue ! https://t.co/9q0voRk1YK pic.twitter.com/vczCnjoE3e — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Kylian c'était cacahuète»