PSG : Coup de théâtre pour Luis Enrique, l’annonce surprise !

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait donc souffler si l’on s’en tient aux propos de Gerard Piqué. La légende du FC Barcelone a fait le point sur la succession de Xavi Hernandez, dont le départ est programmé pour la fin de saison. Et alors que Luis Enrique est attendu par la presse espagnole, le coach du PSG n’est pas le profil parfait et naturel selon Piqué.

Luis Enrique n’est certes en poste que depuis l’été dernier sur le banc de touche du PSG. Pour autant, le technicien espagnol fait déjà tourner des têtes et notamment du côté du FC Barcelone. A la fin de la saison, Xavi Hernandez quittera son poste d’après ses propres propos. Et pour le remplacer ? Luis Enrique selon la Cadena SER. Un départ auquel Gerard Piqué ne croira pas tant qu’il arrivera. « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une décision à 100 %, voyons comment la saison se termine. Je pense qu'il restera peut-être ».

«Guardiola, parce qu'il a eu un passé ici et qu'il est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle, et Arteta»

Au cours d’un entretien avec The Times , Gerard Piqué a livré, en son expérience au FC Barcelone qui lui vaut le statut d’icône, le coach adéquat pour prendre la suite de Xavi Hernandez. « Pour diriger le Barça, il faut être un type d'entraîneur spécifique et comprendre la façon dont le Barça joue, donc les options sont beaucoup moins nombreuses. Les options les plus évidentes sont Guardiola, parce qu'il a eu un passé ici et qu'il est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle, et Arteta. Il serait également un bon entraîneur. Il comprend Barcelone et a joué pour le Barça dans le passé ».

Le PSG veut rêver, un sacre historique est possible ! https://t.co/bQHZj86l5k pic.twitter.com/0n7DYafj4h — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Guardiola ? Je suis sûr que lui et les gens de Barcelone aimeraient le voir revenir»