Équipe de France : Une star de Deschamps va s’en aller, c’est historique !

À trois mois de l’Euro, l’équipe de France s’apprête à disputer deux matches amicaux contre l’Allemagne et le Chili, auxquels Antoine Griezmann ne prendra pas part. Incertain ces dernières heures, le joueur de l’Atlético de Madrid est forfait pour les prochains rendez-vous des Bleus, une absence historique pour la sélection tricolore.

« Antoine a un souci à la cheville, qui a réagi, même s'il a joué 45 minutes dimanche soir ». Ce lundi, Didier Deschamps a semé le doute concernant la présence d’Antoine Griezmann sur les deux prochains matches amicaux de l’équipe de France contre l’Allemagne le 23 mars à Lyon puis le Chili, le 26, à Marseille. Une absence désormais confirmée pour l’international tricolore, forfait d’après les informations de RMC et du Figaro .

Coup dur au PSG, Deschamps rétablit la vérité https://t.co/0gs97ogyIs pic.twitter.com/OcVizTWjoF — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Fin de série historique pour Griezmann

Didier Deschamps va donc devoir se passer des services de son cadre, qui pourrait être remplacé rapidement selon RMC . Un forfait historique pour l’équipe de France, alors que Griezmann avait jusqu’ici enchainé 84 apparitions sous le maillot bleu, une série impressionnante qui avait débuté le 13 juin 2017 avec une victoire contre l’Angleterre. Depuis, le numéro 7 a joué chaque match, surclassant depuis bien longtemps Patrick Vieira et ses 44 matches consécutifs.

« On ne pourra pas trouver un joueur avec ses caractéristiques »