Surprise, Deschamps ouvre une porte à Karim Benzema

Questionné sur une éventuelle présence de Kylian Mbappé aux JO de Paris 2024 jeudi dernier, Didier Deschamps avait insisté sur la difficulté d'enchainer à la fois l'Euro et le tournoi olympique. Sans s'en rendre compte, le sélectionneur a tendu une perche aux journalistes pour l'interroger sur un potentiel retour de Karim Benzema, retraité international et qui de ce fait, ne disputera pas l'Euro. Le Bayonnais ne s'y oppose pas.

Didier Deschamps s'est montré assez pessimiste quant à la participation de Kylian Mbappé aux JO de Paris 2024. « C’est très difficile, sur un plan psychologique et physique, d’enchaîner deux compétitions comme ça sur un été, avec un championnat qui va commencer derrière », avait déclaré le sélectionneur de l'équipe de France jeudi. En revanche, les retraités internationaux comme Hugo Lloris, Raphaël Varane et surtout Karim Benzema pourraient donner un beau coup de main. Deschamps ouvre même la porte à cette éventualité.

«Pourquoi pas»

« S'ils en ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas. Après il faut demander à Titi. Ça ne va pas me déplaire ou me plaire. L'objectif commun est d'avoir la meilleure équipe », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi.

«Ils peuvent être des candidats comme beaucoup»