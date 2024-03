Équipe de France : Un joueur du PSG privé d’Euro ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani est devenu un incontournable des listes de Didier Deschamps depuis la Coupe du monde 2022. L’ancien buteur de l’Eintracht Francfort a d’ailleurs été transféré au PSG l’été dernier, mais son temps de jeu n’est pas optimal. De quoi inquiéter le sélectionneur de l’équipe de France à l’approche de l’Euro que Kolo Muani pourrait même manquer. Explications.

« S’il peut donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani, par contre, ça m’arrangerait ». De passage en conférence de presse jeudi après-midi pour divulguer sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale avec l’Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochain, Didier Deschamps interpellait Luis Enrique sous le ton de la plaisanterie.

Deschamps ironise sur la situation de Kolo Muani, Luis Enrique répond cash

Mais cette intervention n’a pas plu à Luis Enrique qui avait d’ailleurs par le passé refusé d’évoquer les choix de Didier Deschamps quand cela concernait un joueur du PSG. Le sélectionneur de l’EDF ne lui a pas rendu la pareille et l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas manqué de remettre les pendules à l’heure lors d’un point presse samedi. « En Espagne, quand vous dites une phrase et que vous dites « mais », ce qu’il y a avant ce « mais » ne compte pas. En France, c’est pareil non ? Tout ce que Deschamps a dit avant de me réclamer du temps de jeu pour Kolo Muani ne compte pas ».

Grande nouvelle pour Deschamps, la malédiction est enfin terminée https://t.co/XGRv8xzSOM pic.twitter.com/BzLhQ4scJM — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Une plaisanterie qui annonce un éventuel rendez-vous manqué à l’Euro pour Kolo Muani ?