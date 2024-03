Un crack reçoit un coup de fil, il recale la France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande première pour Eliesse Ben-Seghir. Sélectionné dans les catégories inférieures en équipe de France, le milieu offensif de l'AS Monaco a décidé de défendre les couleurs marocaines. Walid Regragui a décidé de le convoquer pour les prochaines rencontres des Lions de l'Atlas. Le joueur natif de Gassin a justifié son choix.

En Espagne, la décision de Brahim Diaz (Real Madrid) d'opter pour le Maroc a fait les gros titres de la presse. En France, le changement de nationalité sportive d'Eliesse Ben-Seghir n'a provoqué aucune polémique. Sélectionné chez les équipes jeunes de l'équipe de France, le milieu offensif de l'AS Monaco a accepté l'invitation de Walid Regragui. Un choix mûrement réfléchi selon Ben-Seghir.

« Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi »

« J'ai la chance de pouvoir postuler pour deux grandes nations de football. Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi. J'ai pris cette décision depuis un peu plus d'un mois, mais avec ma blessure c'était un peu compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j'ai décidé de faire ce choix. Le fait de ne plus être dans la réflexion est un peu une délivranc e » a confié le joueur né à Gassin dans le sud de la France dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Quand le sélectionneur t'appelle, c'est très difficile de refuser »