JO 2024 : Grande nouvelle pour Kylian Mbappé

Amadou Diawara

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il rêve de disputer les JO de Paris avec l'équipe de France. Sur le point de rejoindre le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant du PSG doit obtenir le feu vert de Florentino Pérez pour voir son souhait se réaliser. Et, pour le moment, le président merengue n'aurait pas encore fermé la porte.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'après Le 10 Sport, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Par conséquent, il doit obtenir l'aval de Florentino Pérez pour disputer les Jeux Olympiques de Paris avec les Bleus cet été.

Le FC Barcelone annonce du lourd contre le PSG https://t.co/a2YhK7Ljba pic.twitter.com/3WXV9E9wlX — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Le Real Madrid n'a pas mentionné Mbappé

D'après Le Parisien et L'Equipe , le Real Madrid a fait savoir à la FFF qu'il ne voulait pas voir ses joueurs français disputer les JO 2024. Toutefois, son message ne faisait pas allusion à Kylian Mbappé, qui n'a pas encore signé officiellement à la Maison-Blanche.

Le Real Madrid bloque Camavinga et Mendy