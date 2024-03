JO 2024 : Antoine Dupont et Kylian Mbappé recalés ?

Alexis Brunet

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas. La capitale n’est pas encore tout à fait prête, et certaines décisions doivent encore être prises. Il faut par exemple choisir un porte-drapeau, et il y a de fortes chances pour que les critères utilisés mettent fin au rêve de Kylian Mbappé, Antoine Dupont, ou bien Teddy Riner.

Dans quelques mois, Paris sera le centre du monde. La capitale française s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, et les derniers détails sont en train d'être réglés. On pense notamment aux infrastructures, mais certaines questions se posent aussi au niveau des athlètes, et plus particulièrement du porte-drapeau. Ce dernier n'a pas encore été choisi, et le temps presse.

Mbappé et Dupont ne pourront pas être porte-drapeau

D'après les informations du Parisien , certains critères seraient nécessaires pour pouvoir concourir au titre de porte-drapeau. Par exemple, il faudrait avoir déjà participé aux Jeux Olympiques pour pouvoir mener la délégation tricolore. Un paramètre qui éliminerait d'office Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Dupont, si les deux sportifs venaient à participer à Paris 2024. En effet, cela sera alors la première fois que le footballeur et le rugbyman prendraient part à une telle aventure.

Riner snobé aussi, Karabatic en suspens