JO 2024 : Mbappé se fait snober !

Les Français ont tranché. Selon un sondage paru ce mardi, Teddy Riner est le grand favori pour occuper le rôle de porte-drapeau. Le judoka termine devant Kylian Mbappé et le rugbyman Antoine Dupont. Par contre, le joueur du PSG est plébiscité par les jeunes. Chez les femmes, cet honneur pourrait revenir à la cycliste Pauline Ferrand-Prévot.

Cela n'arrive qu'une fois dans une carrière. Les Jeux Olympiques d'été vont avoir lieu à Paris pour la première fois depuis 100 ans. A évènement exceptionnel, invité exceptionnel. Star du football français, Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu'il souhaitait prendre part à cette compétition unique. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité » avait confié le joueur du PSG lors d'un entretien accordé à Envoyé Spécial. Mais pour cela, Mbappé va devoir obtenir l'autorisation de son prochain club.

Les Français militent pour Riner

En cas de participation, Mbappé pourrait devenir l'un des favoris pour occuper le rôle de porte-drapeau et succéder au gymnaste Samir Aït Saïd. Linternaute.com a commandé un sondage pour connaître l'avis de la population. Et le panel ne le place qu'en deuxième position, juste derrière Teddy Riner, qui avait déjà obtenu cet honneur à Rio-de-Janeiro en 2016. Mais si l'on prend seulement en compte le vote des jeunes, Mbappé arrive en premier, devant le judoka, et Florent Manaudou.

Chez les femmes, une favorite se dégage

En ce qui concerne la cheffe de la délégation féminine, Clarisse Agbegnenou est plébiscitée. Mais déjà choisie à Tokyo il y a trois ans, la judokate devrait laisser sa place à une autre athlète. La favorite serait Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cyclisme.