PSG - Mbappé : Luis Enrique en remet une couche !

Thomas Bourseau

Depuis l’annonce de son départ en fin de saison, Kylian Mbappé n’est plus intouchable en Ligue 1 d’après la gestion de Luis Enrique qui le sort régulièrement, voire ne le titularise pas. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a mis cela sur le compte d’un ménagement physique primordial.

Kylian Mbappé dispose d’un temps de jeu considérablement réduit au PSG ces dernières semaines en Ligue 1. Et pour cause, le Français n’a eu que 18 minutes à se mettre sous la dent contre le Stade de Reims dimanche dernier (2-2). Et avant cela, Mbappé était remplacé par Randal Kolo Muani dès la mi-temps à Monaco (0-0).

Mbappé ménagé à cause de son profil «explosif»

Luis Enrique a déjà affirmé lors de ses dernières sorties médiatiques qu’il préparait la vie sans Kylian Mbappé la saison prochaine et qu’il fallait s’habituer à ne pas toujours compter sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Une fois encore, Luis Enrique s’est justifié en expliquant que son choix avait pour but de préserver le niveau physique des joueurs. Et plus particulièrement ceux qui disposent d’un profil « explosif » comme Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

«Dembélé et Mbappé ? Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques»