Révolution au PSG, Luis Enrique en rigole

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur son choix de laisser Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre contre Reims. Et alors qu’un journaliste lui demande si ce choix qui a déstabilise son équipe, l’entraîneur du PSG se montre plutôt amusé par la question.

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé n'est plus titulaire indiscutable au PSG en Ligue 1. Remplacé en cours de jeu contre Rennes puis Monaco, l'attaquant français à cette fois-ci débuté sur le banc contre Reims dimanche (2-2). Et bien évidemment, après le match, ce choix a été longuement évoqué en conférence de presse. Et lorsqu'il est demandé à Luis Enrique si son choix de ne pas titulariser Kylian Mbappé a provoqué un relâchement chez son équipe, sa première réaction a été de rire.

Mercato - PSG : Mbappé fait encore paniquer au Real Madrid https://t.co/bYP7NZ3Fvt pic.twitter.com/PHmkuD9Kxt — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

La question sur Mbappé amuse Luis Enrique

« Haha (rires). Bonjour. Non, je n’ai pas vu mon équipe se relâcher, à aucun moment. Je l’ai vue avec la mentalité adéquate, avec de l’ambition. Je n’ai pas aimé l’offrande, évidemment. On n’est pas là pour faire des cadeaux. Je n’aime pas faire de cadeau, jamais. Et le premier but était un gros cadeau. Mais après ça, je crois que presque tout le reste est positif. J’ai vu l’équipe renverser le score, bien presser, être agressive. Tout le reste m’a plu chez mon équipe. Et aujourd'hui, pour moi, (le match) était un peu symbolique : prendre 12 points d’avance sur le deuxième aurait été important parce que l'objectif est de gagner le championnat le plus tôt possible et d'essayer de lutter dans toutes les compétitions », estime l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Ça ne changera pas»