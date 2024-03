PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Le PSG s'est fait une frayeur contre Reims ce dimanche. Coupable d'une grossière erreur en début de match, la défense parisienne a encaissé l'ouverture du score. Finalement, la partie s'est soldée en match nul (2-2). Et après la rencontre, Luis Enrique a visiblement eu du mal à digérer l'erreur qui a coûté le premier but.

Ayant décidé de se passer une nouvelle fois des services de Kylian Mbappé en début de match, l’international français n’ayant pas été titularisé, Luis Enrique s’est fait une frayeur ce dimanche contre Reims. Dans les premières minutes de la partie, la défense du PSG s’est rendue coupable d’une erreur qui a offert l’ouverture du score aux Rémois. Les Parisiens ont néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour retourner le match à leur avantage. Mais juste avant la mi-temps, Reims a réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Oumar Diakité. La rencontre s’est ainsi soldée en match nul (2-2). Et Luis Enrique a visiblement eu du mal à digérer l’erreur qui a coûté le premier but.

Il annonce du lourd pour le PSG et Luis Enrique ! https://t.co/YGziq0C27a pic.twitter.com/YTT2N2AL8F — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

«Ces matchs ne sont jamais faciles»

« Un match avec une entame bonne mais nous ne devions pas encaisser ce premier but. On ne doit pas encaisser ce type de but. Ces matchs ne sont jamais faciles, et offrir ce type de cadeau ce n’est pas ce que nous voulons. Mais après cette erreur, nous avons eu les capacités pour renverser rapidement le match notamment avec une actions stratégique. Dommage que nous n’ayons pas gagné parce que ce match était important pour moi dans ce championnat » a d’abord expliqué l’entraîneur du PSG au micro de Free Ligue 1 .

«Si tu offres ce type de cadeau c’est un problème»