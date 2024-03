Mbappé - PSG : Luis Enrique se fait fracasser en Espagne !

Pierrick Levallet

La gestion du cas Kylian Mbappé au PSG interpelle depuis quelques semaines. Luis Enrique n'hésite pas à se passer de ses services pour préparer la vie sans lui. La star de 25 ans a de nouveau démarré la rencontre de ce dimanche contre Reims (2-2) sur le banc. L'entraîneur parisien s'est d'ailleurs fait fracasser en Espagne pour sa manière de répondre lorsqu'il est interrogé sur le sujet.

Après avoir disputé l’intégralité de la rencontre face à la Real Sociedad en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait son retour sur le banc contre Reims ce dimanche (2-2). L’international français n’a pas été titularisé et n’est même rentré que pour les 15 dernières minutes de la partie. Luis Enrique continue de préparer la vie sans la star de 25 ans, qui devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Mais cette gestion et surtout la manière dont l’entraîneur espagnol répond aux questions sur le sujet font enrager en Espagne.

La gestion du cas Mbappé fait dégoupiller en Espagne

« Tu dois répondre, parce que tu dois avoir une éducation quand on te pose une question. Quand il ne répond pas ce que tu veux, ce que tu dois faire, si je suis le journaliste, je dis stop, je ne te poserai plus jamais une seule question parce que tu réponds ce que tu veux. Il ne répond pas à la question. Il va l'utiliser moins en championnat et plus en Ligue des Champions. Il lui souhaite le meilleur pour l'avenir » a d’abord lancé Paco Garcia Caridad au micro d’ El Chiringuito .

«Aies un peu d'éducation»