Mbappé : Le PSG va devoir gérer un autre cas !

Thomas Bourseau

En plus de l’Euro qui approche, le PSG pourrait bien témoigner de la participation de divers éléments aux Jeux Olympiques de Paris. Kylian Mbappé, qui ne sera plus un joueur du club d’ici-là, devrait être de la partie pour ces Olympiades. Et même son de cloche pour Kang-In Lee ?

Cette saison, Kylian Mbappé a partagé à plusieurs reprises son désir de disputer les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. Que ce soit lors du rassemblement de l’équipe de France en novembre lorsqu’il mettait son destin olympique entre les mains de son « employeur » qui allait toujours être à l’époque le PSG si jamais une prolongation de contrat était signée, ce qui ne sera pas le cas de par son annonce au président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février.

Comme Mbappé, Kang-In Lee aux JO avec la Corée du Sud ?

Ou encore au cours d’un entretien accordé à GQ courant janvier. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG et capitaine de l’équipe de France A ne manquait pas de communiquer sa volonté première : continuer d’écrire les pages de l’histoire du football français, et cela passe à son sens par les Jeux Olympiques. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté ». Kylian Mbappé ne cesse d’annoncer la couleur pour intégrer l’effectif olympique de Thierry Henry cet été après l’Euro.

Mercato - OM : Un «très grand joueur» proche d’un transfert ! https://t.co/jiVWYbYiHD pic.twitter.com/lXmZR6XzNV — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Des situations difficiles parce qu'on n'a pas le choix»