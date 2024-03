Une star du PSG accusée de viol, elle déballe tout

Benjamin Labrousse

En février 2023, une enquête avait été ouverte à l’encontre d’Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme. Mise en examen, la star du PSG avait été entendu par la justice en décembre dernier. L’ancienne conjointe du Marocain, l’actrice espagnole Hiba Abouk, s’est récemment exprimée sur sa séparation avec le joueur de 25 ans.

Le 3 mars 2023, Achraf Hakimi était mis en examen par la justice française. Quelques semaines plus tôt, la star du PSG avait été l’objet d’une plainte pour viol déposée par une jeune femme de 24 ans. Si, par l’intermédiaire de son avocat, l’international Marocain a toujours nié les faits, cette affaire avait eu raison de sa relation avec son épouse Hiba Abouk.

L’actrice espagnole, mariée depuis 2020 avec Achraf Hakimi, avait ainsi obtenu le divorce ainsi que la garde des deux enfants du couple. A l’occasion d’un long entretien accordé à El Pais , Hiba Abouk est d’ailleurs revenue sur la fin de sa relation avec le joueur du PSG, elle qui avait publié un communiqué défendant la victime présumée de son mari : « Qui aurait pu imaginer qu'en plus d'affronter la douleur familière de la séparation, et d'accepter le chagrin qui accompagne l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. Il va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes » , avait écrit Hiba Abouk.

Interrogé par le quotidien espagnol, l’ancienne conjointe d’Achraf Hakimi est revenu sur cette affaire, évoquant notamment sa relation actuelle avec le footballeur : « Elle est assez cordiale et j'espère qu'elle le restera car nous avons deux enfants ensemble qui seront éternellement liés à lui et à moi. La seule chose que je souhaite, c'est que nous ayons une très bonne relation pour eux. J'espère simplement que nous aurons toujours l'intelligence émotionnelle de penser à eux avant de penser à nous-mêmes. Ce n'était pas une rupture normale » .

