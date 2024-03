Il annonce du lourd pour le PSG et Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est retombé dans ses travers. Après sa victoire autoritaire face à la Real Sociedad en Ligue des champions (1-2), le club parisien n'est pas parvenu à enchaîner en Ligue 1, concédant le match nul face au Stade de Reims. Pas de quoi inquiéter Lucas Hernandez, qui espère une saison historique de la part de son équipe.

Après un match nul sans saveur face à l'AS Monaco vendredi dernier (0-0), le PSG a encore laissé filer deux points en route, cette fois-ci face à un pétillant Stade de Reims (2-2). Hasard ou pas, Kylian Mbappé n'a pas disputé l'intégralité de ces deux rencontres.

Le PSG se moque du RC Lens, il déballe tout https://t.co/Szd61xvWVn pic.twitter.com/2oB9zkImGS — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Le PSG moins fringant, mais leader

Mais que ce soit avec ou sans Kylian Mbappé, le PSG voit grand. Comme annoncé par Lucas Hernandez ce dimanche, le club parisien espère faire la totale cette année : la Ligue 1, la Ligue des champions, mais aussi la Coupe de France.

« On veut aller chercher les trois titres »