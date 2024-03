PSG : Mbappé imite Benzema, il enrage

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Luis Enrique a décidé de souvent se passer de Kylian Mbappé. Le coach du PSG n'hésite pas à ne pas titulariser le Français, ou bien à le faire sortir en fin de match, ce qui arrivait très peu avant. Des choix qui ne plaisent pas à Adil Rami, qui s'est servi d'une comparaison avec le Real Madrid et Benzema pour étayer son propos.

Même si rien n'est encore officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris, et le Real Madrid a de grandes chances de l'attirer l'été prochain.

Luis Enrique ne ménage pas Mbappé

Depuis que Kylian Mbappé a pris sa décision, Luis Enrique a quelque peu changé sa façon de faire avec le Français. L'entraîneur du PSG n'hésite pas à le laisser sur le banc, ou bien à le sortir en cours de match. Face à Reims ce dimanche, le champion du monde n'était par exemple pas titulaire. Le coach parisien a fait entrer son attaquant en fin de match, mais il n'a pas réussi à se montrer décisif.

Adil Rami est frustré par les choix de Luis Enrique