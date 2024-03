PSG : «Tu serres les fesses», il répond cash sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Opposé au Stade de Reims ce dimanche après-midi, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Stade de Reims au Parc des Princes (2-2), et ce malgré l'entrée en jeu de Kylian Mbappé pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Sur le banc adverse, Will Still a redouté la présence du joueur tricolore.

Auteur d'un doublé face à la Real Sociedad en Ligue des champions mardi soir, Kylian Mbappé a repris sa place sur le banc en championnat. Luis Enrique a pris l'habitude de le laisser sur le côté du terrain depuis qu'il a annoncé son départ en fin de saison. Le coach du PSG a, toutefois, décidé de le faire entrer en jeu au milieu de seconde période, mais sa présence n'a eu aucun impact sur le score du match (2-2).

Mbappé n'a pas été titularisé

Questionné sur ce choix, Luis Enrique s'est montré malicieux. « Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l’avenir ! C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur ! » a confié le coach du PSG. Un homme était soulagé de l'absence de Mbappé : Will Still. Le coach du Stade de Reims craignait énormément le joueur français.

Will Still surpris par l'absence de Mbappé