Dembélé, Mbappé… Qui vous impressionne le plus au PSG cette saison ?

Depuis le début de la saison, plusieurs joueurs du PSG se sont distingués. De Kylian Mbappé, à Gianluigi Donnarumma en passant par Warren Zaïre-Emery, les satisfactions sont nombreuses au sein de la capitale Mais selon vous, qui s'est montré le plus convaincant sous les ordres de Luis Enrique ? A chacun son avis.

Si l'on se fie au classement des buteurs, force est de constater que Kylian Mbappé est seul au monde. Avec 21 buts, celui que Luis Enrique qualifiait comme « meilleur joueur du monde sans aucun doute » domine les débats. A titre de comparaison, le second meilleur buteur du PSG, Randal Kolo Muani ne compte que six buts. Mais l'influence d'un joueur au sein d'une équipe ne se mesure pas forcément au nombre de buts. Prenez Warren Zaïre-Emery par exemple. Le milieu de terrain n'est pas le plus dangereux dans la surface, mais son activité dans l'entrejeu fait le plus grand bien au PSG.

Luis Enrique s'enthousiasme pour les anciens...

Ousmane Dembélé n'est pas non plus le plus adroit devant les cages, mais l'international français se montre dangereux depuis le lancement de la saison. A noter aussi les progrès de Gianluigi Donnarumma, décisif. « Avoir un gardien top comme lui, c'est très important. On est tous très heureux de voir ses performances, sa réussite, sa capacité à s'améliorer. On veut que ce soit un leader dans l'effectif » a même confié Luis Enrique ce samedi.

...Mais aussi pour les nouveaux