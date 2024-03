Luis Enrique dévoile son plan machiavélique pour le PSG

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le PSG a buté sur une belle formation du Stade de Reims au Parc des Princes (2-2). Si le club parisien a manqué une belle opportunité d’accroître son avance en tête du championnat, Luis Enrique s’est exprimé après cette rencontre. L’objectif de l’Espagnol est clair : remporter la Ligue 1 le plus rapidement possible.

Et de 3 pour le PSG. Malgré une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions acquise ce mardi aux dépens de la Real Sociedad (1-2, 1-4 au cumul des deux matchs), cela fait désormais trois matchs que le club de la capitale n’a plus remporté la moindre victoire en Ligue 1. Cet après-midi, Paris a concédé un troisième match nul consécutif en championnat face au Stade de Reims (2-2).

« Beaucoup de choses positives »

Au micro de PSGTV , Luis Enrique a pourtant souligné le soutien reçu par les siens au Parc des Princes : « L'atmosphère du public était exceptionnelle. Il y a eu beaucoup d'encouragements, beaucoup de soutien, beaucoup de choses positives. Mais nous voulons être prêts à gagner chaque match » , a lâché le coach du PSG dans des propos relayés par ParisSGInfos .

« Notre objectif est de remporter le championnat le plus tôt possible »