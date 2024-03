PSG : Luis Enrique écarte Mbappé, il n’est pas surpris !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le Stade de Reims a réalisé une très belle opération en allant chercher le match nul face au PSG (2-2). Si pour cette rencontre, Luis Enrique décidait de se passer de Kylian Mbappé en laissant le numéro 7 sur le banc, son homologue rémois n’aurait pas été surpris de la composition parisienne au coup d’envoi.

Mardi soir, Kylian Mbappé inscrivait un doublé et permettait au PSG de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais alors que la star de 25 ans quittera le club parisien à l’issue de cette saison, Luis Enrique souhaite désormais privilégier d’autres options en Ligue 1 notamment. Ainsi, l’Espagnol décidait de laisser Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre face à Reims ce samedi face à Reims (2-2).

« Tu serres les fesses bien fort »

Au micro de Free Ligue 1 , l’entraîneur du Stade de Reims Will Still s’est d’ailleurs exprimé sur Mbappé, entré en jeu à la 73ème minute : « Tu serres les fesses bien fort (rires). Je plaisante. Pas grand-chose, on pensait qu’ils allaient démarrer donc on avait un plan, une idée en tête avant le match. C’est resté discipliné, venir dédoubler sur le côté quand ça vient en un contre un » .

« Non pas surpris »