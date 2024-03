Mbappé - PSG : Luis Enrique prend une grosse décision, une star valide

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le PSG n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (2-2). Une rencontre marquée une nouvelle fois par la rotation de Luis Enrique, qui décidait de laisser Kylian Mbappé sur le banc. Au sortir de cet affrontement, Lucas Hernandez a validé le choix de son entraîneur.

Le PSG patine. Si mardi soir, les Parisiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Paris est à l’arrêt en Ligue 1. Après deux matchs nuls face à Rennes (1-1) puis Monaco (0-0), le club de la capitale espérait relancer la machine avec la réception de Reims ce dimanche. Mais le PSG, puni par certaines erreurs individuelles, n’a pas réussi à faire la différence et a concédé un nouveau match nul (2-2). Une rencontre également marquée par la non-titularisation de Kylian Mbappé, qui pour rappel, quittera le PSG en fin de saison.

« C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore »

Forcément, Luis Enrique a été interrogé sur le numéro 7 après la rencontre. « Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l’avenir ! C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur ! » , s’est contenté de lâcher l’entraîneur du PSG. Face à Reims, Luis Enrique a une fois de plus mis en place une rotation de son onze de départ, ce qui plaît à Lucas Hernandez.

« Le coach gère très bien l'équipe pour que tous les joueurs soient concernés »