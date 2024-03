PSG : Mbappé lâche une bombe, le calvaire continue ?

Pierrick Levallet

Depuis qu'il a annoncé son départ à la direction du PSG il y a trois semaines, Kylian Mbappé vit un calvaire dans la capitale. Luis Enrique cherche des solutions pour le remplacer et ne le considère donc plus comme intouchable en Ligue 1. Cette situation pourrait d'ailleurs rester inchangée au cours des prochaines semaines.

Mi-février, Kylian Mbappé aurait lâché une bombe au PSG. En effet, la star de 25 ans aurait fait savoir à la direction parisienne qu’elle ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. L’international français aurait l’intention de partir à l’issue de la saison. Depuis, Luis Enrique n’hésite plus à se passer de ses services.

Mbappé - PSG : Luis Enrique va tenter un coup de poker ! https://t.co/G9EYpVUPJK pic.twitter.com/PtQdJdfmFi — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Mbappé plus intouchable aux yeux de Luis Enrique ?

En effet, l’entraîneur du PSG ne considère plus Kylian Mbappé comme intouchable en Ligue 1. Lors des trois derniers matchs de championnat, le champion du monde 2018 a atterri sur le banc à trois reprises. Il n’était pas titulaire contre le FC Nantes, et a été remplacé face à Rennes et Monaco. Son calvaire pourrait d’ailleurs se poursuivre au cours des semaines à venir.

Le PSG cherche toujours des solutions