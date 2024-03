Mbappé : Un joueur du PSG balance une annonce à son père

Thibault Morlain

Le 1er janvier dernier, le PSG recrutait Lucas Beraldo. Arrivé en provenance de Sao Paulo, le Brésilien a ainsi fait le grand saut vers le football européen. Le voilà aujourd’hui au sein de l’effectif de Luis Enrique, côtoyant notamment au quotidien un certain Kylian Mbappé. Et visiblement, se frotter à la star du PSG ne l’effraie pas plus que cela. Bien au contraire.

Cet hiver, le PSG avait besoin d’un nouveau défenseur central et c’est pour cela qu’il a dépensé 20M€ pour recruter Lucas Beraldo. Suivi depuis un moment par Luis Campos, le Brésilien a donc rejoint le club de la capitale, où il réalise des débuts plutôt intéressants. L’adaptation se passe d’ailleurs très bien pour Lucas Beraldo, qui s’en est d’ailleurs confié à son père.

Mbappé - PSG : Luis Enrique va tenter un coup de poker ! https://t.co/G9EYpVUPJK pic.twitter.com/PtQdJdfmFi — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« Tout ce qui se passe aujourd’hui »

Pour L’Equipe , le père de Lucas Beraldo a d’ailleurs fait le point sur les premiers pas du Brésilien au PSG. « Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme dans un rêve. Tout est allé si vite. (…) Il gère tout tranquillement : le froid, l'éloignement, la Ligue des champions », a-t-il lâché.

« Je vais progresser à son contact »