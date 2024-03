Le PSG a déjà signé le successeur de Verratti

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti au Qatar l'été dernier, Marco Verratti a, très vite, été remplacé au PSG par Vitinha. Libéré de l'emprise de Neymar et de Lionel Messi, le milieu de terrain portugais révèle enfin tout son potentiel sous les ordres de Luis Enrique. Dans un rôle de sentinelle, il ne cesse de progresser et s'affirme comme l'un des patrons de l'entrejeu.

Depuis son arrivée au PSG en 2022, Vitinha semblait timoré. Les présences de Lionel Messi et de Neymar, avec qui les relations glaciales, ne lui permettaient pas de s'épanouir au sein de la capitale. Mais cette saison, le milieu de terrain portugais enchaîne les performances de grande classe dans un rôle de sentinelle. Placé devant la défense lors du match face à la Real Sociedad mardi, Vitinha s'affirme comme le successeur de Marco Verratti selon Daniel Riolo.

« Il était dans le club le remplaçant »

« Je trouve que Vitinha s'impose devant la défense. J’étais un peu sceptique au départ parce qu’il a une bonne frappe. Mais Luis Enrique a décidé que Fabian Ruiz pouvait faire l’affaire plus haut. Vitinha fait tout bien et il va vite. Ceux qui ont regretté Verratti, j'espère qu'ils ont vu Vitinha depuis le début de saison... Il fait tout mieux. Il était dans le club le remplaçant, c’est un très bon choix » a-t-il déclaré lors de l' After Foot.

« C'est une valeur sûre »