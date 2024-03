Le boss du PSG viré, il règle ses comptes

Arnaud De Kanel

En plus d'occuper le poste de conseiller sportif du PSG, Luis Campos était également le conseiller sportif du Celta Vigo dans le même temps. Le Portugais a finalement été évincé cet hiver, notamment après que son implication ait été remise en cause. Joueur emblématique du club espagnol, Iago Aspas s'est exprimé sur ce dossier.

Luis Campos possédait la double casquette jusqu'à cet hiver. En effet, le Portugais était à la fois conseiller sportif du Celta Vigo et conseiller sportif du PSG. La situation n'était plus vivable pour le club galicien qui a décidé de mettre fin à sa mission, estimant en partie qu'il consacrait plus de temps au PSG, club où il n'est pas salarié, qu'à Vigo. Iago Aspas avait donc certaines choses à lui reprocher.

«Je n'ai pas aimé»

Le meilleur buteur de l'histoire du Celta Vigo l'a fait savoir dans un entretien accordé à AS paru ce samedi. « J’ai vécu une expérience très différente des précédents directeurs sportifs que j'ai connus. Personnellement, je n'ai pas aimé le fait que le directeur sportif ne soit pas impliqué avec les joueurs au quotidien. Je n'avais jamais connu cette situation. Auparavant, j'étais à Séville avec Monchi et ici avec Torrecilla et Felipe Miñambres. Ils étaient dans la gestion quotidienne du club et savaient tout ce qui se passait avec les joueurs », a confié Iago Aspas. Il vante tout de même le savoir-faire du conseiller sportif du PSG sur le marché des transferts.

«Il a laissé un bilan positif»