PSG : Luis Enrique lâche une réponse énigmatique sur Mbappé !

Thibault Morlain

Après la Real Sociedad, le PSG a rendez-vous avec Reims ce dimanche en Ligue 1. Et bien évidemment, alors qu’il était de passage en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur le cas Kylian Mbappé. Sera-t-il à nouveau sur le banc face à Reims ? Luis Enrique a lâché une réponse énigmatique.

Auteur d’un doublé face à la Real Sociedad mardi soir, Kylian Mbappé avait par la suite évoqué sa situation au PSG avec Luis Enrique. La star parisienne, remplacée en Ligue 1, avait alors assuré : « Tout va bien avec le coach ? Très bien. Il n’y aucun problème avec lui même si les gens peuvent penser qu’il y a un problème. J’ai bien des problèmes, mais le coach n'en ait pas un ».

Mercato : Le PSG envoie une offre de 200M€ pour un crack https://t.co/4kTKMpQ6Q6 pic.twitter.com/7PXjcQvzJI — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Luis Enrique et les problèmes de Mbappé

Ce samedi, à l’occasion de la conférence de presse avant PSG-Reims, Luis Enrique a été interrogé sur cette sortie de Kylian Mbappé. Questionné sur les « problèmes » évoqués par l’international français, l’entraîneur du PSG a lâché : « Je ne lui pas demandé quels étaient ses problèmes ».

« On verra en fonction de la météo »