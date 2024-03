Transferts : Le PSG se lance dans une opération à plus de 90M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà intéressé lors du dernier mercato hivernal, le PSG n’a pas tiré une croix sur Leny Yoro. Comme vous l’a révélé le10sport.com, une nouvelle offensive est d’ores et déjà programmé pour le crack tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2025. Du côté du LOSC, c’est donc l’été ou jamais pour vendre le défenseur, et les dirigeants se montrent très gourmands.

Prévenu par Kylian Mbappé de son départ à l’issue de la saison, le PSG prépare déjà la vie sans son numéro 7. Du sang neuf est donc attendu en attaque durant l’été, mais également en défense, un secteur ciblé par les dirigeants dès le mois de janvier. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le club s’est positionné sur Leny Yoro, retenu par le LOSC. « Il y a eu beaucoup d’emballement, j’ai trouvé, de la part de l’environnement extérieur alors que Leny et nous avons toujours été très calmes parce que c’était limpide et qu’il n’y avait pas de possibilité de départ , a réagi à la fin du mercato hivernal le président Olivier Létang. J’ai échangé avec de très, très grands clubs qui nous ont appelé. Les positions ont toujours été très claires, il n’y a jamais eu de propositions ou de sommes évoquées de notre côté parce que pour nous, c’était limpide que Leny allait rester avec nous jusqu’à la fin de la saison. » Une nouvelle offensive est d’ores et déjà programmée, mais il faudra mettre le prix.

Au moins 100M€ pour Leny Yoro ?

Il y a quelques semaines, le10sport.com vous révélait en exclusivité le prix XXL réclamé par le LOSC pour Leny Yoro, valorisé à 90M€. Un montant qui avait été revu à la baisse par plusieurs médias mais selon Marca , les Lillois comptent effectivement profiter de la cote de leur joueur sur le marché pour empocher un chèque astronomique. Le quotidien espagnol révèle ce samedi qu’un prix à trois chiffres a été fixé pour le transfert de Leny Yoro.

Encore une année de contrat