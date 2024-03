Surprise, le PSG interpellé pour son projet historique !

Benjamin Labrousse

Depuis des années, le PSG cherche à racheter le Parc des Princes, mais se heurte au refus de la municipalité de Paris. Las, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait début février vouloir « bouger » de l’antre historique parisienne. Si depuis, la ville de Gonesse a proposé d’accueillir la nouvelle enceinte des Rouge et Bleu, un message a été passé en ce sens. Explication.

Au début du mois de février, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi déclarait vouloir quitter le Parc des Princes, après avoir essuyé de nouveaux refus de la part de la mairie de Paris, décidée à ne pas vendre le stade à des propriétaires qataris : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes » . Un départ du Parc des Princes semble donc imminent pour le PSG, qui a récemment reçu plusieurs candidatures d’accueil de son futur stade.

Le PSG met fin à ce projet à 500M€ https://t.co/jITL1sEZLb pic.twitter.com/cKVgSR76a7 — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Trois candidatures confirmées pour le prochain stade du PSG

Ainsi, ce sont à la fois Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Gonesse (Val-d’Oise) et Châteaudun (Eure-et-Loir) qui ont contacté le PSG afin de proposer l’accueil de la nouvelle enceinte du club. Si rien n’a été décidé pour le moment, et que les proches de Nasser Al-Khelaïfi continuent à prospecter selon l’Equipe , la ville de Gonesse bénéficie d’un avantage. En effet, la ville du Val-d’Oise peut compter sur le soutien de l'agglomération Roissy-Pays-de-France.

« On est bien évidemment ouvert à une arrivée du PSG »