PSG : «Qui est Mbappé ?», la déclaration lunaire du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid s’est raté à plusieurs reprises dans sa quête de la signature de Kylian Mbappé pour des raisons différentes. Mais cette année 2024 devrait être la bonne pour le club merengue puisque le champion du monde a annoncé à son président son départ du PSG. Pour autant, Florentino Pérez refuse de laisser quelque chose transparaître.

Depuis 2012 et la visite de Kylian Mbappé des installations juste avant le réveillon de Noël de l’année en question, Florentino Pérez est obsédé par celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, champion du monde et capitaine de l’équipe de France. Et d’ailleurs, à l’été 2017, au moment de son éclosion avec l’AS Monaco aux yeux du Vieux Continent grâce au parcours de l’ASM jusqu’en demi-finale de la C1.

Après de multiples échecs, le Real Madrid tient enfin Mbappé ?

Cependant, pas de chance pour le président du Real Madrid puisque c’est le PSG que Kylian Mbappé choisissait en août 2017. Même son de cloche en 2022 lorsque le patron du Real Madrid avait déroulé le tapis rouge à Mbappé pour témoigner de sa prolongation de contrat surprise au Paris Saint-Germain. Et alors qu’il a annoncé son départ du PSG à l’issue de la saison à Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, Florentino Pérez pourrait laisser éclater sa joie tant le Real Madrid est la priorité de Mbappé comme le10sport.com vous l’affirmait courant février.

pic.twitter.com/H2UXxd5cKx — Videos de @madridismoreai (@mediamadrid93) March 7, 2024

Florentino Pérez surprend un fan du Real Madrid en demandant qui est Mbappé !