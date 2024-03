PSG : Un crack met en place une stratégie étonnante

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG a décidé de débourser 20M€ pour recruter Lucas Beraldo. Arrivé depuis São Paulo dans le rôle d’un remplaçant, le défenseur brésilien bénéficie d’un temps de jeu conséquent depuis sa signature à Paris. Régulièrement aperçu en train de sourire, le joueur de seulement 20 ans aurait un rituel d’avant-match bien défini. Explication.

Désormais, le PSG cherche à miser sur des jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale a ainsi bouclé plusieurs transferts en ce sens l’été dernier, mais également lors du mercato hivernal. En effet, Paris a dépensé 22M€ bonus compris pour Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans qui rejoindra le PSG l’été prochain, mais également 20M€ pour Lucas Beraldo. Âgé de 20 ans, le défenseur gaucher était dans le viseur de Liverpool notamment, mais a préféré opter pour le club français.

Coup de tonnerre à l’étranger, le mercato du PSG est relancé ? https://t.co/L2QtALUNN4 pic.twitter.com/KWsTXqRo1k — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Lucas Beraldo progresse au PSG

Et s’il n’était clairement pas attendu au tournant pour ses débuts au PSG, Lucas Beraldo a impressionné. Bénéficiant des blessures de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar, le numéro 35 a rapidement engrangé du temps de jeu au sein de la formation de Luis Enrique. D’abord dans un poste inhabituel de latéral gauche, puis en défense centrale. Au vu des performances de Lucas Beraldo sur ces derniers matchs, ce dernier paraît clairement plus à son aise dans l’axe, et a réalisé une très belle performance à la relance mardi soir face à la Real Sociedad (1-2).

Beraldo, le rire pour décompresser