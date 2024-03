Un phénomène fait craquer le PSG

Alexis Brunet

Depuis quelques mois maintenant, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde au PSG. Le milieu de terrain donne satisfaction à son entraîneur, mais il y a fort à parier qu'il sera encore un peu plus exposé avec le départ de Kylian Mbappé. En tout cas, le jeune Français pourrait être un remplaçant naturel au champion du monde, lui qui bluffe tout le monde sur, et en dehors du terrain.

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant. Le club de la capitale va donc passer à l'action sur le mercato cet été, mais il pourrait aussi faire confiance aux joueurs déjà à disposition de Luis Enrique.

Zaïre-Emery, un remplaçant naturel à Mbappé ?

D'après les informations de L’Équipe , le PSG ne souhaiterait pas s'appuyer, à l'avenir, sur des grandes stars, mais plutôt sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Avec en tête d'affiche, Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain serait vu comme la nouvelle figure de proue du projet parisien, après le départ de Kylian Mbappé. Le jeune Parisien possède l'avantage d'être formé au club, d'être Français, et bourré de talent.

Zaïre-Emery impressionne tout le monde au PSG

Warren Zaïre-Emery est de plus en plus exposé, et malgré son jeune âge (il vient d'avoir 18 ans), il gère cela parfaitement. Une maîtrise qui bluffe particulièrement le PSG, qui voit donc cela comme un signe positif pour l'avenir, par rapport au rôle important qu'est amené à prendre WZE dans les prochaines années.