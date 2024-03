Mbappé - PSG : Haaland tente un gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé prend le chemin du Real Madrid, Erling Haaland a semé le trouble au sujet de sa situation personnelle en expliquant qu’il était impossible de prévoir l’avenir, lui dont le nom a également circulé en Espagne ces dernières années. La formation merengue se concentre néanmoins sur la star du PSG et devine une manœuvre derrière cette sortie.

« Je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ce sera probablement un gros titre, demain on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux ». Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble désormais acté, son arrivée au Real Madrid étant attendue à l’issue de son contrat, Erling Haaland a décidé de semer le trouble concernant sa situation personnelle, malgré son engagement avec Manchester City jusqu’en 2027. Le Norvégien apparaît comme l’autre grande priorité du Real Madrid depuis plusieurs années, mais la direction semble avoir tourné la page.

Le Real Madrid oublie Haaland ?

« Haaland n'est pas dans nos plans », assure aujourd’hui le Real Madrid, relayé par OK Diario . Avec Kylian Mbappé, le club espagnol estime avoir ce dont il a besoin et n’envisage pas de se positionner sur la star norvégienne à l’avenir. Et sa dernière sortie n’a pas relancé les plans.

Une manœuvre du Norvégien pour son salaire ?