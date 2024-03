PSG : Mbappé arrive, le vestiaire du Real Madrid prend position

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mèche a été vendue. Ces dernières semaines, de nombreux médias ont confirmé le départ en fin de saison de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG aurait officialisé ses envies de départ à ses dirigeants, mais aussi à ses coéquipiers. Membre du Real Madrid, Aurélien Tchouameni a réagi à ces rumeurs, après la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig (1-1).

Kylian Mbappé ne sera pas au PSG la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 25 ans a pris la décision d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière après sept ans passés au sein de la capitale française. Quel sera son prochain club ? Face à ses coéquipiers, Mbappé aurait laissé planer le doute. En réalité, trois équipes sont déjà passées à l'action. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, il s'agit de Liverpool, Manchester United, mais aussi du Real Madrid.

Mercato : Ce crack a snobé le PSG, son clan déballe tout https://t.co/uGhwrax057 pic.twitter.com/3BGYIgQkqf — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Tchouaméni avait confirmé son arrivée ?

Evidemment, le club espagnol s'avance en grand favori dans ce dossier. Malgré quelques tensions en 2022, le Real Madrid n'a jamais coupé les ponts avec le clan Mbappé. Et depuis quelques semaines, les négociations sont très actives. A tel point que plusieurs journalistes espagnols affirment que ce dossier est déjà scellé. D'ailleurs, Aurélien Tchouameni a publié un émoji pop-corn sur les réseaux sociaux, ce qui a alimenté les rumeurs sur l'avenir de Mbappé.

« S’il vient ici, tant mieux pour nous »