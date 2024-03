PSG : Daniel Riolo lance un appel pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le PSG à l’issue de la fin, une fois que son contrat aura expiré. L’international français vit donc actuellement ses derniers mois avec le club de la capitale, mais voilà que son cas fait énormément débat en ce moment. Une situation que regrette Daniel Riolo, qui aimerait plutôt qu’on profite des performances de Mbappé avec le PSG.

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a enfin décidé de s’en aller. Alors que le Français aurait pu partir bien avant, l’heure du départ sonnera à l’issue de la saison. Annoncé au Real Madrid, Mbappé connait donc ses derniers moments avec le PSG actuellement. Une fin qui suscite beaucoup de débats, notamment en ce qui concerne les choix de Luis Enrique de le remplacer. Des débats inutiles aux yeux de Daniel Riolo.

« La seule chose à faire, profites-en au maximum »

Alors qu’on parle beaucoup du cas Kylian Mbappé et de sa gestion au PSG, Daniel Riolo aimerait que cela se passe autrement. Lors de L’After Foot , il a alors appelé tout le monde à profiter de l’international français pour ses derniers moments avec le maillot du PSG : « Je me tue à dire que tous les débats depuis un an sur Kylian Mbappé ne servent à rien. Tu sais ce qu’il va se passer, qu’il doit partir. Tu l’as, tu sais que tu t’es foutu dans la panade, tu l’as pour une dernière année, la seule chose à faire, profites-en au maximum, laisse tomber le reste et oublie tous les autres débats. C’est sa dernière année, il n’y a pas meilleur que lui et c’est lui qui va débloquer les situations. Arrêtons les débats inutiles ».

« Arrêtons les débats, profitons de lui »