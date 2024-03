Mercato : Le PSG prépare un coup inattendu avec Luis Enrique

Thibault Morlain

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a signé pour deux saisons avec le club de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2025, l’Espagnol voit toutefois son avenir faire l’objet de certaines rumeurs actuellement, lui qu’on annonce notamment de retour au FC Barcelone. Mais le PSG ne l’entendrait pas de cette oreille et préparerait un coup pour l’avenir de Luis Enrique. Explications.

Avec le départ de Xavi à l’issue de la saison, le FC Barcelone se cherche un nouvel entraîneur. Et si Luis Enrique faisait son retour chez les Blaugrana ? Dernièrement, Sique Rodriguez faisait savoir à propos de l’intérêt du Barça pour le technicien du PSG : « Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur espagnol, mais une autre chose est qu'il puisse signer ou non un contrat car il est lié au PSG. Ils aiment des entraîneurs jeunes comme Arteta ou Xabi Alonso. Le Barça aime aussi Roberto De Zerbi et ses méthodes. Nous avons parlé de l'option allemande : Flick, Tuchel... La situation est celle qu'elle est et pose des limites. Mais actuellement, l'entraîneur qui est le plus apprécié est Luis Enrique ».

Une prolongation pour Luis Enrique ?

L’ombre d'un départ de Luis Enrique planerait donc du côté du PSG. Mais voilà que l’Espagnol serait encore loin d’être parti. Le club de la capitale aurait d’ailleurs une idée en tête. SportsZone a tout d’abord confirmé l’existence d’une clause dans le contrat de Luis Enrique qui pourrait lui permettre de prolonger d’une année supplémentaire. Une clause que le PSG souhaiterait d’ailleurs activer. Satisfait des résultats obtenu par son entraineur, le club de la capitale devrait prochainement entamer les discussions avec Luis Enrique pour le faire prolonger d’une saison.

Toujours au PSG la saison prochaine ?

Luis Enrique restera-t-il donc au PSG ? Comme cela a pu être révélé par certains médias, l’Espagnol n’aurait pas l’intention de s’en aller. De plus, l’entraîneur parisien fait déjà passer le message qu’il sera là la saison prochaine. En effet, Luis Enrique a répété à plusieurs reprises qu’il préparait la saison prochaine en décidant de sortir Kylian Mbappé. Pas de départ donc au programme pour l’entraîneur du PSG ?