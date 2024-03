PSG : Le nouveau Mbappé trouvé, l’offre est imminente

Axel Cornic

Un nouveau chapitre devrait s’ouvrir au Paris Saint-Germain, avec le possible départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat, la star française aurait déjà annoncé son départ et les spéculations fusent concernant l’identité de son probable successeur... qui pourrait bien venir d’Italie avec le talent le plus précoce de Serie A.

A Paris, on envisage sérieusement un avenir sans Kylian Mbappé. Après les tensions de l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France et le PSG pourraient se séparer le 30 juin prochain, avec un tout nouveau chapitre du projet QSI qui devrait donc débuter. Mais avec qui ?

PSG : «Un boulard démesuré», il balance en direct sur Luis Enrique https://t.co/bil1ia0Vbf pic.twitter.com/INd4RIAOTJ — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le PSG ratisse le marché

Car la question principale est de savoir quelle star de la planète football pourrait remplacer Mbappé au PSG. Les candidats ne manquent pas, de Victor Osimhen à Lautaro Martinez, en passant par Rafael Leão ou Khvicha Kvaratskhelia. Mais Luis Campos semble avoir été séduit par un tout jeune talnt de Serie A.

Camarda, le nouveau crack italien