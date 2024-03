PSG : En feu, Mbappé recadre ses détracteurs !

Thomas Bourseau

C’est un secret de polichinelle certes tant il en est question sur les plateaux de télévision ou dans la presse, mais Kylian Mbappé n’est pas réputé pour être un féru des tâches défensives. L’attaquant du PSG est intraitable devant le but et dans les surfaces adverses néanmoins. Mais son « travail » est d’être efficace dans les deux camps et mardi, Mbappé l’a été selon lui.

Kylian Mbappé est un buteur hors pair qui a encore prouvé à maintes reprises que le PSG pourra compter sur lui dans les matchs couperets comme ce fut le cas mardi soir sur la pelouse de la Real Sociedad dans le cadre du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions avec son doublé (2-1). Cependant, malgré tout, Mbappé est occasionnellement critiqué pour ses errances défensives.

Mbappé trop laxiste sur le travail défensif ?

En effet, avec Lionel Messi notamment la saison dernière, Kylian Mbappé n’effectuait pas assez de tâches défensives aux yeux de certains observateurs. Après avoir signé un doublé à Anoeta mardi soir sur la scène européenne, le meilleur buteur de l’histoire du PSG envoyé un message à ses détracteurs.

«Mon travail ? Aider offensivement et défensivement. Et aujourd'hui, j'ai fait du bon travail»