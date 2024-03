PSG : Luis Enrique réalise un coup historique !

Pierrick Levallet

Pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la Real Sociedad ce mardi. Et grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, le club de la capitale s'est imposé (1-2) et qualifié pour les quarts de finale. Luis Enrique a d'ailleurs réalisé un coup historique avec son onze de départ.

Luis Enrique et Kylian Mbappé ont mis leurs différends de côté le temps d'une soirée. L’entraîneur du PSG et la star de 25 ans souhaitaient se focaliser sur la rencontre face à la Real Sociedad ce mardi et ont donc oublié les tensions qui les opposent pendant la rencontre. L’international français, remplacé à la mi-temps contre Monaco, a d’ailleurs été la clé du match puisqu’il a permis au PSG de s’imposer (1-2) grâce à un doublé.

Le PSG se qualifie contre la Real Sociedad...

Pour sa composition, Luis Enrique était parti sur du classique. L’entraîneur espagnol avait mis en place un 4-3-3 et misait sur son trio d’attaque virevoltant composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pour déstabiliser la défense de la Real Sociedad. Il a également signé un record en Ligue des champions avec son équipe.

... et entre dans l'histoire de la Ligue des champions !