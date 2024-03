PSG : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain

Ce mardi soir, le PSG affronte la Real Sociedad pour disputer son huitième de finale retour de Ligue des Champions. Avec une avance de deux buts, le club de la capitale joue donc son avenir européen en Espagne. Mais par la même occasion, cette rencontre pourrait être décisive pour la fin de saison de Kylian Mbappé, qui pourrait ne pas rejouer avec le PSG.

Lors des derniers matchs du PSG, Luis Enrique a montré qu’il était prêt à se priver de Kylian Mbappé, n’hésitant pas à le remplacer en pleine rencontre. L’entraîneur parisien a expliqué qu’il fallait se préparer pour la saison prochaine quand Mbappé ne sera plus là. Et voilà que cela pourrait continuer et la situation de la star du PSG pourrait même empirer…

Mercato - PSG : La vérité éclate pour ce transfert annoncé avec Barcelone https://t.co/Kkgue3Qq0Y pic.twitter.com/iu72uBfrZ5 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Luis Enrique est capable de l’écarter pour le reste de la saison »

Si le PSG est plus proche de se qualifier que d’être éliminé pour la suite de la Ligue des Champions, une élimination sera catastrophique. Et pour Kylian Mbappé, les conséquences pourraient être terribles. Au micro de RMC , Christophe Dugarry a avoué : « Mbappé joue sa saison ce soir. S’il fait un mauvais match, Luis Enrique est capable de l’écarter pour le reste de la saison ».

« Imagine en cas d’élimination de Ligue des Champions… »